Nieuwe WK-nachtmerrie voor Italië: Noord-Macedonië houdt Europees kampioen uit Qatar

Nieuwe WK-nachtmerrie voor Italië. Voor de tweede opeenvolgende keer ontbreken de Azzurri straks op de wereldbeker voetbal na een onwaarschijnlijke nederlaag tegen Noord-Macedonië. In de halve finales van de play-offs domineerde de Europees kampioen de volledige partij, maar sloegen de bezoekers bij een zeldzame kans in minuut 93 toe via Aleksandar Trajkovski (ex-KV Mechelen en Zulte Waregem). Hij dompelde gans Italië onder in een diepe rouw.