Roberto Mancini na fiasco in WK-voorrondes: "De grootste ontgoocheling uit mijn carrière"

Van de hel naar de hemel en opnieuw naar de hel: dat is het parcours van de Azzurri de voorbije jaren. Dat de Italianen in 2018 het WK misten, heeft lang nagezinderd, maar die zure smaak werd vorige zomer weggespoeld met geweldig voetbal en een verdiende EK-titel. Nu, nog geen jaar later, is de Squadra Azzurra weer bij af. "Het EK was de mooiste ervaring van mijn carrière en dit is de grootste ontgoocheling", sprak een zwaar teleurgestelde Roberto Mancini na het echec tegen Noord-Macedonië. "Wat kan ik zeggen? Dat is voetbal. Soms gebeuren er ongelooflijke dingen. Het had nooit zover mogen komen dat we barrages moesten spelen. Toch hebben we er alles aan gedaan om vanavond te winnen. Het mocht niet zijn. Ik ben sprakeloos."

"Vorige zomer zijn we verdiend Europees kampioen geworden, met uitstekend voetbal. Het beetje geluk dat we toen hadden, is veranderd in een enorme portie tegenslag, waar we al sinds september mee af te rekenen hebben. Een tegengoal in de 92e minuut vanavond past perfect in dat plaatje."



"Dit is een groep van goeie spelers. Ik vind het jammer voor hen. Dit is een heel zwaar moment voor dit team en ik ben ontzettend begaan met mijn spelers. We zijn teleurgesteld, maar toch heeft deze groep een mooie toekomst."



Over zijn eigen toekomst wilde Mancini donderdagavond niks kwijt. "We zien wel. Het is nu te vroeg om daar iets over te zeggen. Op dit moment is de ontgoocheling te groot om over de toekomst te praten."