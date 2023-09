José Mourinho bijt van zich af na Romeinse rampstart: "Ik ben niet het probleem"

Met amper vijf op achttien, enkele dagen geleden nog een kansloze 4-1-nederlaag op het veld van Genoa en een zestiende plaats in de Serie A, is AS Roma dramatisch aan het nieuwe seizoen begonnen in Italië.



Na twee degelijke jaren is coach José Mourinho intussen ook in Rome aan zijn beruchte derde seizoen bezig. Bij heel wat van zijn vorige clubs liep het in het derde seizoen onder de Portugees grondig fout.



Na twee Europese finales op rij en de veelbesproken komst van Romelu Lukaku, die tot eind dit seizoen gehuurd wordt van Chelsea, waren de verwachtingen nochtans hooggespannen.



"Drie maanden geleden zeiden ze dat het een ramp zou zijn als ik zou vertrekken. En nu zou ik het probleem zijn?", vroeg de coach zich zaterdag af tijdens het persmoment in de aanloop naar de competitiematch van zondag tegen Frosinone. Om een crisis en een supportersopstand te vermijden, moet Roma winnen.

