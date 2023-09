Speelt "3e seizoen-syndroom" Mourinho ook parten bij Roma? Tifosi scherp na nieuw verlies: "Hebben er genoeg van"

"We willen respect" en "we hebben er genoeg van" rolden van de tribunes, net als "toon ballen", intussen een klassieker van de Romeinse Ultra's.

Rustig is het nooit bij AS Roma, al bleef de commotie rond de dramatische seizoensstart tot nu toe nog binnen de perken. Maar na de kansloze 4-1-nederlaag bij Genoa wordt de druk nu toch zienderogen opgevoerd.

Opnieuw het seizoen te veel?

De ervaren José Mourinho weet als geen ander hoe snel het kan keren in het voetbal. Tegen zijn gewoonte in - normaal duikt hij na het laatste fluitsignaal meteen de tunnel in - ging hij gisteren in Genua samen met de spelers de meegereisde fans bedanken voor hun steun. Voelt hij al nattigheid?

Ook voor Mourinho is dit een dieptepunt. Nooit eerder begon een van zijn teams zo slecht aan het seizoen. Zelfs in de dramatische seizoensstart van Chelsea in 2015-2016 sprokkelde het team 2 punten meer dan Roma nu in zijn eerste 6 matchen.

De situatie is dan ook dramatisch: met vorig seizoen inbegrepen hebben de Romeinen slechts 2 van hun laatste 15 matchen in de Serie A gewonnen. Stak het "3e seizoen-syndroom" van Mourinho toen al mondjesmaat de kop op?

In zijn eerste periode bij Chelsea vertrok hij in 2007 bij de start van het 3e seizoen. Bij Inter hield hij het in 2010 na 2 seizoenen en de winst in de Champions League zelf voor bekeken.

Daarna hield hij het bij Real Madrid wel 3 seizoenen vol, al was het verval in dat laatste jaar wel al pijnlijk duidelijk. In zijn tweede doortocht bij Chelsea vetrok de Portugees nadien opnieuw tijdens het 3e seizoen.