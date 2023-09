1 op 12 in Premier League zorgt niet voor twijfel in Burnley: "Iedereen houdt van Kompany zijn werkwijze"

Een droomstart kan je het niet bepaald noemen: 1 punt uit 4 wedstrijden. Maar promovendus Burnley van coach Vincent Kompany speelde maandag op het veld van Nottingham Forest wel zijn beste match van het seizoen en verdiende meer dan een gelijkspel. Matt Scrafton, die de ploeg volgt voor The Burnley Express, gelooft in het project van Kompany.

Een afgekeurd doelpunt na licht handspel besliste er anders over, maar bijna had Burnley maandagavond zijn eerste driepunter van het seizoen te pakken, na 3 thuisnederlagen tegen Manchester City, Aston Villa en Tottenham. Burnley had voor de match tegen Nottingham al 11 doelpunten geïncasseerd. "Het leek alsof elke aanval van de tegenpartij een goal kon opleveren", aldus Burnley-watcher Matt Scrafton. "Ze speelden veel te open, zetten niet genoeg druk en hierdoor konden de sterkere teams hen gemakkelijk uit verband spelen." Afgelopen maandag was het duidelijk beter. "De match tegen Forest was de eerste echte waardemeter. The Clarets waren de betere ploeg en hadden de overwinning verdiend."

Het systeem blijft hetzelfde als in de Championship: veel lef en veel balbezit Matt Scrafton, Burnley-watcher

Burnley creëerde veel kansen en dat is een goed teken voor een nieuwkomer in de Premier League. "Ze zullen hieruit wel lessen getrokken hebben en dat was al duidelijk." Er waren subtiele veranderingen te zien in vergelijking met de eerste wedstrijden. " Vincent Kompany greep terug naar een verdediging met iets meer ervaring. Spelers die vorig jaar in de Championship ook al speelden", zegt de Burnley-watcher. "Maar het systeem blijft wel hetzelfde. Ze toonden veel lef en hadden veel balbezit. Daar had Forest het moeilijk mee. Het dwong hen om op de tegenaanval te spelen en dat zijn ze niet gewend, zeker niet in thuiswedstrijden."

Gerichte scouting in Belgische vijver

Met Zaroury, Al-Dakhil, Benson, Delcroix, Trésor, Bruun Larsen, Cullen en Sander Berge kan men bijna spreken van een Belgisch getinte kolonie bij Burnley. Daar zie je duidelijk de hand van Kompany in, aldus Matt Scrafton. De nieuwste aanwinst, Mike Trésor, viel tegen Nottingham voor het eerst in. "Je kan zien dat dit een speler is met veel kwaliteiten. Ik zag hem ook al aan het werk in de match tegen Genk en ook daar was hij de beste speler op het veld." "Kompany is echt bezig met die recrutering. Veel spelers kent hij nog van tijdens zijn periode bij Anderlecht."

Burnley-fans waren gewend om kick-and-rush voetbal te zien. Nu loopt het hier vol jonge veulens uit Europese competities die aantrekkelijk voetbal proberen te spelen. Matt Scrafton, Burnley-watcher

En de supporters? Die houden van hun jonge Belgische coach. "Iedereen is zeer blij met de manier waarop er gewerkt wordt. Er waait sinds vorig seizoen een nieuwe wind en het is allemaal zeer spannend." Het zijn allemaal jonge, interessante spelers met veel potentieel en er is een plan op lange termijn gemaakt. Maar het belangrijkste blijft natuurlijk dit seizoen het behoud in de Premier League verzekeren. "Burnley-fans waren gewend om Premier League-spelers op hun retour aan het werk te zien met kick-and-rush voetbal. Nu loopt het hier vol jonge veulens uit Europese competities die aantrekkelijk voetbal proberen te spelen."

"Zeker sterker dan Everton, Luton en Sheffield"