Peter Vandenbempt looft "forse taal" van Riemer: "Wijst erop dat lat bij Anderlecht heel stuk hoger ligt"

"Scoren is een probleem voor Union"

De vervangers moeten de komende weken laten zien dat ze waardige vervangers zijn. Want voorts doet Union met al die andere spelers net wat het al de voorbije 2 jaar deed met een 3e trainer in 3 jaar: energiek en spectaculair voetbal brengen.

"Mirakel dat Cuypers en Orban al even niet meer konden scoren"

Gent maakte gisteren dus te weinig geldige goals, want er werden er 3 afgekeurd voor buitenspel. Gent had 22 doelpogingen en scoorde maar 1 keer.

Overigens wil ik ook onderstrepen dat er een mooi eerbetoon was, ook van OHL, aan de jeugdige Gent-fan die dit weekend is verongelukt. Dat heeft er toch een beetje ingehakt bij de Gentse familie.

KAA Gent speelde gisteren in Leuven heel sterk en dominant voetbal. Het was een plezier om naar te kijken.

"Goed dat Riemer dit voor het eerst benoemd heeft"

Ondanks het manke spel had paars-wit gisteren altijd moeten winnen. Maar het prutste zichzelf ei zo na nog in het verlies.

Het is niet zo dat Anderlecht dat ene punt, met die heel late gelijkmaker, gestolen had. Wel integendeel, zou ik zeggen.

Het feit van de dag was de forse taal van Anderlecht-coach Brian Riemer na afloop.

Hij was niet eens blij met die late goal, het was een "disaster", hij noemde het niveau "onaanvaardbaar", "ondermaats", "onvolwassen" en "ver beneden het niveau van wat ik van deze ploeg wil zien."

Dat die immer positieve Riemer dat allemaal zei was opvallend en verfrissend. Want het was gisteren nu niet zo veel slechter dan in een aantal andere wedstrijden, zeker buitenshuis.

Maar het wijst er hopelijk wel op dat door die transfers en kwaliteitsinjectie de lat nu een heel stuk hoger ligt. En dat de coach beter, sneller, zuiverder en aanvallender voetbal verwacht van zijn ploeg.

Mogelijk moet Riemer daarvoor in de nabije toekomst wel nog een paar spelers van positie wisselen en andere spelers op het veld zetten.

Dat kan misschien nog even duren tot de laatkomers weer helemaal fit en geïntegreerd zijn. Maar dat mag ook geen weken meer duren.

Anderlecht moet niet alleen qua resultaten opschuiven naar de club die het ooit was, maar ook wat betreft het dominantere voetbal.

Het is goed dat Riemer dat voor het eerst ook echt heeft benoemd. Hij kan ook niet anders.