Brian Riemer gaat volle 4 minuten los over prestatie Anderlecht: "Onze wedstrijd was een complete ramp"

"Onze wedstrijd was een complete ramp", stak hij van wal in de interviewzone. "Ik ben diep teleurgesteld met wat we hebben laten zien."

"Het aantal individuele fouten en het aantal domme beslissingen aan de bal toonden aan dat we nog zéér ver weg zijn van het niveau dat we moeten halen. Het is nu mijn taak om dat te veranderen"

Dupé x Debast

"Ik zou het geen ongelukkige reflex durven te noemen. Zeno is een jonge speler en mist soms nog wat ervaring. Maar het is wel gewoon een redelijk domme beslissing om in het VAR-tijdperk te proberen om een bal met je hand uit het doel te halen. Typerend voor de wedstrijd."

"Of ik ook zo hard geweest ben in de kleedkamer? Harder, zelfs", vertelde de coach.

Daarnaast werd ook doelman Maxime Dupé niet gespaard. Bij die tweede tegentreffer speelde hij eerst pal in de voeten van een tegenstander en dook daarna ook los onder de bal door.



"Wij willen met Anderlecht van achteruit voetballen", legde Riemer uit. "Maar dat wil niet zeggen dat je zomaar in de tegenstander zijn voeten moet spelen, hé. We hebben spelers nodig die de juiste beslissingen kunnen maken in de scenario's."

De timing van zijn falen komt zeer ongelukkig voor de doelman. Zo staat de ervaren Kasper Smeichel sinds kort te popelen om zijn plek in te nemen.

"Of dit effect heeft gehad op zijn prestatie? Als je bij een topclub wilt spelen, dan moet je kunnen omgaan met competitie. Dat is nu eenmaal hoe het in professioneel voetbal gaat."

"Maar het gaat niet enkel over een Debast of over een Dupé alleen. Ik heb vandaag veel spelers gezien die zich of verstopten of ver onder hun niveau bleven", sloot hij af.