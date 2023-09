Jeremy Doku schudt verlegenheid van zich af: "Getoond wat ik in mijn mars heb"

Jeremy Doku stak zaterdag de lont aan het kruitvat van de comeback van Manchester City tegen West Ham United. Binnen de minuut na de start van de tweede helft had hij de gelijkmaker in doel gelegd.

Tegen West Ham heb ik wat meer getoond wat ik in mijn mars heb. Ik was wat minder verlegen.

In vergelijking met zijn debuut tegen Fulham drukte Doku nu wél zijn stempel op de wedstrijd. "De coach zei dat ik tegen Fulham nog wat verlegen was en nu niet. Daar kan ik mee akkoord gaan", lachte Doku.

"Tegen West Ham heb ik wat meer getoond wat ik in mijn mars heb. Ik was wat minder verlegen. De coach had me op het hart gedrukt dat ik niet mocht twijfelen bij één-tegen-één-situaties en dat is goed uitgedraaid."

Doku straalde na de wedstrijd. "Ik besef het nog niet zo goed, maar hier geniet ik van. Dit is een belangrijk moment voor mij en mijn familie. Hopelijk kan ik hier nog veel doelpunten maken om zo het team aan zeges en trofeeën helpen."