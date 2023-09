Renaat en José kijken vooruit na "9 dagen voorspel": "1 ding mag Remco Evenepoel niet doen"

"Er moet eens een overleg komen met z'n allen"

"Die zeggen dan weer dat het maar best is dat de organisatie het zo gedaan heeft."

José: "Op wat ik gezien heb, zou ik zeggen dat dit wel te doen was. Maar van hieruit voel je de gladheid niet natuurlijk, die de renners zelf wel aanvoelen."

"Ik ga niet zeggen dat het daar crisisvergadering zal zijn, maar er moet toch eens een overleg komen met z'n allen. Het is al wat geweest deze week."

José: "Misschien wel de organisatie. Ik weet niet of die vanavond een glaasje gaan heffen op het succes van de voorbije week."

Renaat: "Het was weer een bewogen dag in de Vuelta vandaag. Wie zal het meest opgelucht zijn dat het morgen rustdag is: het peloton of de Vuelta-organisatie?"

"Was het écht onmogelijk? Ik weet het niet. Maar misschien dat ze met z'n allen eens moeten overleggen: "Kunnen we dit voorkomen in de toekomst?""

José: "Als ze daar met man en paard en kar en schop moeten gaan werken, dan zijn we ver van huis."

Renaat: "De organisatie zou die modder toch op de een of andere manier moeten kunnen schoonmaken."

"Het weather protocol is er om gevolgd te worden, maar als het niet kan, dan kan het niet, hé."

José: "We moeten wel oppassen dat we met z'n allen niet te veel gaan muggenziften op 1.001 dingen."

"Kuss al een hele tijd uitgesloten als eindwinnaar"

"En dat we een heel sterk Team Jumbo - Visma gezien hebben, en een goede Remco Evenepoel ."

José: "Dat we Geraint Thomas kwijt zijn. Hij zit nog wel in koers, maar doet niet meer mee door een blessure."

Renaat: "Wat onthouden we na 9 dagen?"

"We hebben al Enric Mas en Almeida gezien die het proberen met kleine prikjes. Maar het echte werk zit er nog aan te komen."

" Jonas Vingegaard hebben we nog niet gezien, maar ik zou hem zeker niet afschrijven."

Renaat: "Dat de Ronde van Spanje uiteindelijk verzandt in tactisch gedoe met bijvoorbeeld een Sepp Kuss die zou meespelen om de eindzege, dat sluit jij uit?"

"Maar in die laatste week, en ook met de Tourmalet-etappe, komt er nog heel veel Ronde van Spanje aan."

"Dinsdag krijgen we die tijdrit, die alsmaar belangrijker lijkt te worden gezien de kleine verschillen."

"Zie Evenepoel de tijdrit winnen"

"Als Vingegaard echt de Vingegaard is van de Tour, dan gaat hij daar ook een geweldige tijdrit neerzetten. Het is uitkijken naar dinsdag."

"We gaan wel zeker zien wie in orde is, want een tijdrit liegt niet."

José: "Dat was een tijdrit met 660 hoogtemeters, die van dinsdag telt er net geen 100. Dat is een totaal andere tijdrit."

José: "Ganna kon de voorbije dagen iets meer in de luwte blijven. Toch zie ik Evenepoel die tijdrit wel winnen."

Renaat: "Overmorgen is er de tijdrit. Zie jij Filippo Ganna revanche nemen op Evenepoel voor zijn gemiste wereldtitel?"

"Het grote gevaar is als één van de Jumbo's meegaat in een ontsnapping"

Ook in Sportweekend deelde José De Cauwer zijn tactische bedenkingen. "Dat Evenepoel met 3 Jumbo's rekening moet houden? Ik houd het bij 2, want in Kuss geloof ik niet."

"Hij moet tegen 2 goeie Jumbo's rijden en Roglic was tot dusver de meest gretige, maar er komt nog zoveel aan. We hebben al beklimmingen gehad waarop hij heer en meester was, maar er volgen nog langere cols zoals de Tourmalet en de Angliru."

"Of Evenepoel dan moet doseren? Absoluut! Eén zaak mag hij nooit doen: een van die 2 Jumbo's laten gaan. Dat is dodelijk. Dat is de tol die hij moet dragen."

"Met mannen als Ayuso en Mas moet hij het spel spelen zodat hij niet alles alleen hoeft op te lossen. Het grote gevaar is als één van die Jumbo's meegaat in een aanval. Dan is het aan zijn ploeg om dat recht te zetten."

"Maar mijn vertrouwen is zeker niet verminderd. Hij liet zaterdag mooie dingen zien en hij staat er nog altijd het beste voor. Hij is, op Kuss na, de beste klassementsman. En in de tijdrit moet hij een voorsprong pakken."