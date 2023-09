Remco Evenepoel steunt dubieuze beslissing in Vuelta: "Het was niet veilig"

Na veel vijven en zessen werd de aankomst op 2 kilometer van de oorspronkelijke finish gelegd. Of daar werd de tijdsopname toch gestopt.

"Dat stukje naar de laatste kilometer was niet te doen", gaf Remco Evenepoel de organisatie dus gelijk. "Ik schoof bergop."

"Je mag je niet afvragen wat dat zou gegeven hebben als we bergaf richting die slotkilometer gereden zouden hebben. Dat zou niet plezant en veilig geweest zijn."

Net voor die nieuwe finish versnelde Primoz Roglic. "Ik zat in zijn wiel, of toch zo goed als. Ik denk dat we in dezelfde tijd eindigen (Evenepoel werd op 2" gezet, red). Ideaal."

"Het was typisch Roglic: volgen en dan 300 meter voluit. Ik wilde aanzetten, maar ik slipte even. Maar het was goed."