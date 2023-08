Dirk Demol over overstap naar Lotto-Dstny: "Niet de bedoeling, maar ik was gecharmeerd door uitdaging en project"

"In de ploeg waar enorm veel jonge getalenteerde renners zijn, zal ik een pak ervaring kunnen bijbrengen. Zo hoop ik om mijn steentje te kunnen bijdragen. Niet alleen voor de jonge renners, maar voor de ploeg in het algemeen. Ik wil een echt team member zijn."

"Ik kijk er enorm naar uit", vertelt Demol vol goesting over zijn overstap naar Lotto - Dstny aan Sporza. "Het is een Belgische ploeg, die aan een opwaartse beweging bezig is."

Het was niet de bedoeling om te veranderen. Maar ik was gecharmeerd door de uitdaging en het project dat voor handen is met dat vele talent.

"Het was niet de bedoeling om te veranderen. Ik zat goed bij Israël - Premier Tech. Maar ik was gecharmeerd door de uitdaging en het project dat voor handen is met dat vele talent."



Dat de ploeg het Pro-Continentale statuut heeft, speelde niet mee in Demols keuze: "Lotto-Dstny blijft gezien worden als een WorldTour-ploeg. Wat er wel meespeelde: het eerste gesprek, een poos na de Tour, was heel fijn. Ik kon me meteen heel erg vinden bij de ploeg."

Het contract is getekend, maar de rollen zijn nog niet verdeeld: "Wie welke verdeling krijgt, is nog niet duidelijk. Het enige zekere is dat ik de ploeg ga vervoegen in januari. En dat ik mijn ervaring wil gebruiken voor de ontwikkeling van de jongeren."