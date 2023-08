Sep Vanmarcke begint aan "nieuw hoofdstuk" als staflid bij Israel-Premier Tech

Begin juli was de hemel nog op het hoofd van Sep Vanmarcke gevallen, nadat er hartritmestoornissen waren vastgesteld.



Door dat vervroegde pensioen zat Vanmarcke even in zak en as, maar hij keek ook snel weer vooruit. "Ik ben blij dat ik snel een nieuwe toekomst heb gevonden, als staflid bij Israel Premier Tech."

"Het ligt voor de hand dat ik ploegleider zal worden, maar ik zie mezelf ook in een andere rol. Dat moeten we nog beslissen als de tijd rijp is. Ik ben erg gemotiveerd voor het volgende hoofdstuk."

Als Vanmarcke ook effectief in de ploegleidersauto stapt, dan treedt hij in de voetsporen van zijn broer Ken, die momenteel die functie bekleedt bij EF-EasyPost.