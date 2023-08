Niemann en Carlsen zetten punt achter schaakrel: "Geen vaststaand bewijs van valsspelen"

De bal ging vorig jaar september aan het rollen: Niemann versloeg Carlsen op de Sinquefield Cup in Saint Louis, Missouri, VS, waarna de 32-jarige Noor zich terugtrok uit het toernooi met beschuldigingen van vals spel aan het adres van Niemann.



De schaakwereld stond op zijn kop. Chess.com sloot het schaakaccount van de 20-jarige Niemann en publiceerde een onderzoeksrapport waarin stond dat Niemann in meer dan 100 onlineduels valsspeelde. Ook streamer en Amerikaans grootmeester Hikaru Nakamura sloot zich aan bij Carlsens betoog.



Niemann gaf toe dat hij als tiener online wel eens valsspeelde buiten competitie, maar niet aan het schaakbord zelf. In juni verwierp een Amerikaanse rechter een schade-eis van 100 miljoen euro aan het adres van Chess.com, Carlsen en Nakamura wegens laster en eerroof.



Sinds juni werkten alle partijen samen om een einde te maken aan de schaakrel. Carlsen gaf nu in een statement op Chess.com toe dat hij erkent dat er geen vaststaand bewijs is dat Niemann in september tegen hem buiten de lijntjes kleurde.



"Ik wil in de toekomst weer uitkomen tegen Niemann, mochten we tegenover elkaar komen te staan", verklaarde Carlsen.