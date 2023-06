Rechter verwerpt eis van 100 miljoen dollar van Hans Niemann, de schaker die valsspelen verweten wordt

Het was een bom in de schaakwereld in de herfst vorig jaar. De Noorse veelvoudige wereldkampioen Carlsen beschuldigde begin september na een verlies op de Sinquefield Cup in Saint-Louis (Missouri) tegen Niemann de 20-jarige Amerikaan van valsspelen.



Vanuit verschillende hoeken doken negatieve berichten op over Niemann, die eerder ook al verbannen was van de schaakwebsite Chess.com wegens vermoedens van vals spel. De zelfbewuste Niemann gaf toe dat hij als tiener wel eens online valsspeelde buiten competitie. Maar niet aan het schaakbord zelf. Daar gelooft Carlsen niks van. Net als streamer en grootmeester Hikaru Nakamura.



Niemann trok naar de rechter in Missouri wegens laster en eerroof, maar ook omdat zijn mededingingsrechten geschonden zouden zijn omdat hij niet mocht deelnemen aan lucratieve toernooien.



Districtsrechter Audrey Fleissig verwierp de beschuldigingen, deels omdat ze zich niet bevoegd wist over de claims die onder staatswetgeving vallen.