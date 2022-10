Schaakdrama: Hans Niemann eist minstens 400 miljoen dollar van Magnus Carlsen en co wegens smaad

Eerst nog eens kort de feiten: na een nederlaag op de Sinquefield Cup tegen Hans Niemann stuurde wereldkampioen Magnus Carlsen een tweet de wereld in waarin hij zijn opponent in bedekte termen beschuldigde van bedrog.



Carlsen hulde zich daarna lange tijd in stilzwijgen, maar vanuit alle hoeken kwamen verhalen naar boven die het Amerikaanse toptalent in een slecht daglicht stelden. Schaakwebsite chess.com publiceerde zelfs een uitgebreid rapport waarin het uitlegde waarom ze Niemann van hun site hadden verbannen.



Intussen hield Niemann zich van zijn kant grotendeels op de vlakte. Tot nu. Voor een rechtbank in Missouri heeft hij een zaak aangespannen tegen Magnus Carlsen, zijn bedrijf de Play Magnus Group, chess.com, Danny Rensch van chess.com en ten slotte streamer Hikaru Nakamura.



Die laatste wordt door het kamp-Niemann verweten om op zijn uiterst populaire streams olie op het vuur gegooid te hebben. Chess.com wordt dan weer verweten onder meer vertrouwelijke gesprekken openbaar gemaakt te hebben.

De advocaten van Niemann hebben uiteindelijk 5 claims ingediend, zoals smaad, laster en zelfs samenzwering. Als je de geëiste schadevergoedingen voor al die claims optelt, kom je op een bedrag van minstens 400 miljoen euro.

Zo zou het kunnen dat Carlsen, die nooit meer tegen hem wil schaken, toch nog oog in oog zal komen te staan met Niemann, zij het in de rechtbank.