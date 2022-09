Nieuw hoofdstuk in schaakrel: Magnus Carlsen stelt dat opponent "meer heeft valsgespeeld dan toegegeven"

Carlsen, de regerende wereldkampioen sinds 2013, had zich een maand eerder ook al teruggetrokken uit de Sinquefield Cup in Missouri na een onverwachte nederlaag tegen de 19-jarige Niemann. Toen al voedde hij de geruchten van een valsspeelschandaal.

Carlsen: "Zijn progressie is ongewoon"

"Toen Niemann last minute werd uitgenodigd voor de Sinquefield Cup, had ik al ernstig overwogen om me nog voor het toernooi terug te trekken. Ik heb er uiteindelijk toch voor gekozen om te spelen", schrijft Carlsen nu.



Niemann werd eerder al twee keer geweerd van het online platform chess.com nadat hij had toegegeven dat hij vroeger had valsgespeeld tijdens online spelletjes buiten competitie.



De Amerikaan houdt evenwel voet bij stuk dat hij nog nooit heeft valsgespeeld aan het schaakbord. Een stelling die Carlsen met zijn statement onderuithaalt.



"Ik geloof dat Niemann meer - en meer recent - heeft valsgespeeld dan hij heeft toegegeven", schreef Carlsen. "Zijn progressie is ongewoon en tijdens onze wedstrijd op de Sinquefield Cup had ik de indruk dat hij helemaal niet gespannen was of zich zelfs niet helemaal concentreerde, terwijl hij me wegspeelde met zwart zoals slechts een handvol spelers zou kunnen."

"Er is nog meer dat ik zou kunnen zeggen. Helaas kan ik momenteel niet meer zeggen zonder de toestemming van Niemann om vrijuit te spreken."

Carlsen vroeg in zijn betoog ten slotte ook om strenger op te treden tegen valsspelers. "We moeten er iets tegen doen. Ik wil niet meer spelen tegen mensen die hebben valsgespeeld in het verleden, omdat je niet weet tot wat ze in staat zijn in de toekomst."