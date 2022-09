Russische grootmeester Sergej Karjakin mag opnieuw schaken

Op sociale media postte de 32-jarige Sergej Karjakin bij het begin van de invasie regelmatig commentaar waarbij hij begrip toonde voor de acties van Rusland in Oekraïne. Dat kwam hem op heel wat kritiek binnen de schaakwereld te staan.

De internationale bond achtte hem schuldig aan een inbreuk op de ethische code en schorste hem met ingang op 21 maart. Daardoor miste Karjakin in juni het kandidatentoernooi.

In 2016 won Karjakin dat kandidatentoernooi, maar slaagde hij er vervolgens niet in Magus Carlsen te onttronen als wereldkampioen. Datzelfde jaar werd hij wel wereldkapioen blitz en in 2012 had hij het WK rapid al eens gewonnen.

Op de wereldranglijst staat hij momenteel op de veertiende plaats.

Karjakin werd geboren in Oekraïne en juichte in 2014 al de annexatie van de Krim toe.