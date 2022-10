Alweer nieuwe episode in schaaksaga: "Hans Niemann speelde vals in meer dan 100 duels"

Daarbij werden onder meer de zetten van Niemann vergeleken met de stappen die gesuggereerd werden door enorm krachtige schaakcomputers. Volgens Chess.com is het zonneklaar: de Amerikaan heeft het spelletje niet eerlijk gespeeld.

De beschuldigingen van Magnus Carlsen hebben de schaakwereld de voorbije weken op z'n kop gezet. Volgens Carlsen is de progressie van de 19-jarige Hans Niemann niet zuiver op de graat, al heeft de Amerikaan tot nog toe ontkend dat hij valsgespeeld heeft in het recente verleden.

"Volgens ons onderzoek heeft Hans Niemann in meer dan 100 online schaakwedstrijden valsgespeeld, ook in duels met prijzengeld en tegen hoog aangeschreven tegenstanders in de schaakwereld", concludeert Chess.com.

"Dat gebeurde vermoedelijk al op 17-jarige leeftijd en ook in 25 wedstrijden die met livestream te bekijken waren."

De bevindingen van Chess.com stroken niet met de uitlatingen van Niemann, die beweerd had dat hij enkel valsgespeeld heeft op de website toen hij 12 en 16 was en alleen in informele wedstrijden.

Niemann claimt dat hij nooit valsgespeeld heeft in competitieve wedstrijden of in duels die gestreamd werden. Volgens de Amerikaan zijn Carlsen en Chess.com erop uit om zijn carrière te kraken. Carlsen beweerde eerder al dat Niemann meer valsgespeeld heeft dan hij tot nu toe toegegeven heeft.