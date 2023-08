Belgische sprinters tonen zich - Theuns: "Dit smaakt naar meer", Menten: "Vooraf voor getekend"

Edward Theuns behaalde met zijn 3e plaats zijn beste resultaat in een grote ronde sinds zijn 2e plaats in de Vuelta van 2019.

"Ik denk dat dat het hoogst haalbare was. Dit is ook een opsteker, want ik was nerveus voor vandaag. Het was lang geleden dat ik nog voor een uitslag had gereden. Maar dit smaakt naar meer."

Theuns wist in de hectische finale het hoofd koel te houden. "Ik wist dat ze de laatste bocht zouden onderschatten. Ik had dat ingecalculeerd door de buitenkant te nemen. Door die val kwam ik in 3e positie te zitten."

"Ik heb nog geprobeerd om naar het wiel van Groves te rijden, maar er zaten 2 lengtes tussen. Ik kreeg het gaatje niet meer dicht."