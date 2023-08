Simone Biles vestigt record met 8e Amerikaanse allroundturntitel

Tien jaar geleden pakte Simone Biles haar eerste allroundtitel, eerder deze maand keerde ze terug in competitie na een break van 2 jaar. Op de Olympische Spelen in Tokio trok ze zich terug uit het merendeel van de competities omdat ze worstelde met haar mentale gezondheid.



Biles legde nadien uit dat ze kampte met "twisties", een fenomeen waarbij turners tijdens een oefening de coördinatie verliezen.



Maar de 26-jarige Biles heeft die periode achter zich gelaten. Ze won begin augustus meteen bij haar comeback en was meteen ook weer Amerika's beste.



In San Jose kwam ze na 2 competitiedagen tot 118.450 punten, ze bleef runner-up Shilese Jones (114.550) met 4 punten voor. Leanne Wong (111.100) pakte brons.



Het is nu afwachten of Biles, goed voor 4 olympische titels en 19 wereldtitels, volgende maand deelneemt aan de wereldkampioenschappen in Antwerpen. Ook achter haar deelname aan de Spelen volgend jaar in Parijs staat nog een vraagteken.