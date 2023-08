Simone Biles wint meteen bij comeback na pauze van 2 jaar voor mentale gezondheid

Simone Biles zette een glansprestatie neer bij haar terugkeer in de gymzaal met overwinningen bij de grondoefening, de sprong en de balk. Het leverde haar een score op van 59.100 punten, waarmee ze ook de allround-competitie won.

De 26-jarige Amerikaanse, goed voor 32 olympische en WK-medailles, voegde er nog brons aan toe op de brug met ongelijke leggers.

Bij elke oefening leek Biles steeds meer vertrouwen te hebben. Ze opende met een score van 14.000 op de brug met ongelijke leggers en deed vanaf dan steeds beter: 14.800 op de balk, 14.900 op de grondoefening en uiteindelijk 15.400 bij de sprong.

Voor Biles was het haar eerste wedstrijd sinds de Olympische Spelen in Tokio. Toen had ze afgezegd voor de meeste wedstrijden wegens mentale problemen. Ze kampte met "twisties". Dat wil ongeveer zeggen dat je innerlijke gps niet meer werkt en je lichaam blokkeert tijdens een sprong.

"Het voelde heel goed", zei Biles. "Zeker na wat er de voorbije jaren allemaal is gebeurd. Iedereen was aan het juichen en moedigde me aan. Het deed mijn hart smelten dat ze nog steeds geloven in mij."