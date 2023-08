Brecel-killer Barry Hawkins verslaat Judd Trump in finale European Masters snooker

De European Masters in het Duitse Nürnberg stonden in het teken van de rentree van de wereldkampioen. Luca Brecel speelde er zijn eerste officiële toernooi sinds zijn wereldtitel in april.

Onze landgenoot kon er bovendien een nieuwe mijlpaal bereiken, want door het afhaken van Ronnie O'Sullivan kon "The Belgian Bullet" met een plek in de halve finale de nieuwe nummer één van de wereld worden.

Zo ver kwam het uiteindelijk niet, want Brecel werd in de achtste finales gestuit door Barry Hawkins. De ervaren Engelsman, het nummer 19 van de wereld, kende een uitstekende week en stootte uiteindelijk door tot de finale.

Daar trof hij met Judd Trump een van de favorieten. Toch was het underdog Hawkins die het best van start ging. Hij stootte al snel een 1-3-voorsprong op het bord en breidde die daarna zelfs nog uit tot 3-7.

Het signaal voor Trump om zijn niveau op te krikken. Het nummer vier van de wereld won 3 frames op een rij en maakte het opnieuw spannend. Maar Hawkins liet zich niet van de wijs brengen en maakte het in de twee volgende spelletjes af: 6-9.

Vorig jaar was Hawkins nog runner-up in Nürnberg, dit jaar schiet hij dus de hoofdvogel af. Voor de 44-jarige Engelsman is het zijn vierde eindzege in een rankingtoernooi.