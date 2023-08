Luca Brecel met 200e century naar 1/8e finales European Masters, nummer 1-positie komt dichterbij

Grote indruk maakte Luca Brecel nog niet op de European Masters, maar zijn niveau volstond wel om eerst de kwalificaties en daarna ook de 1e ronde te overleven.



Robbie Williams leek de wereldkampioen in de 2e ronde helemaal voor het blok te zetten, want de Engelsman kwam 3-0 voor. Brecel maakte weer gelijk, kwam als eerste ook op "matchpunt" en maakte dat bij zijn tweede poging af.



In stijl, want Brecel veegde de hele tafel leeg, goed voor 134 punten. Het is de 200e century uit zijn carrière, nog altijd ver verwijderd van de 1202 die Ronnie O'Sullivan op zijn naam heeft staan.



Diezelfde O'Sullivan kan Brecel later deze week wel onttronen als nummer 1 van de wereld. Dan moet hij minstens de halve finales bereiken. Maar eerst moet hij in de 1/8e finales nog voorbij voormalig WK-finalist Barry Hawkins.

Met Ben Mertens had er nog een 2e Belg bij de laatste 16 kunnen staan, maar hij verloor na een spannende match tegen David Gilbert: 4-5. Mertens was op een 4-2-voorsprong gekomen en verloor dan 3 frames op een rij.