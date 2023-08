Wouter Vrancken is scherp voor onmondige spitsen na nodeloos puntenverlies: "Ja, ik neem ze het kwalijk"

De Genkse doelpuntenmachine draait momenteel vierkant.

In de laatste vier wedstrijden scoorde de ploeg van Wouter Vrancken amper twee keer. Een probleem dat tegen Charleroi pijnlijk zijn kookpunt bereikte. Het schoot gisteren 23 keer naar doel, maar kon geen enkele keer scoren.

"De laatste push ontbreekt bij ons", vertelde een duidelijk teleurgestelde Wouter Vrancken na het scoreloze gelijkspel.

Het staat in schril contrast met het scorend vermogen van het Genk dat vorig jaar het seizoensbegin bombardeerde. In Genk horen ze het niet graag, maar de krater die Onuachu achtergelaten heeft, is nog steeds een gapende wonde.

Of het fantoompijn was, weten we niet, maar de teleurstelling bij Vrancken maakte in zijn analyse snel plaats voor vlijmscherpe kritiek. Gericht aan enkele van zijn aanvallers.

"Onze aanval heeft de rest van de ploeg voor de pauze in de steek gelaten. Er was geen agressiviteit en intensiteit aanwezig bij hen", klonk het scherp.