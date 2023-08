Noodlottig Genk kan gebrek aan efficiëntie opnieuw niet verdoezelen tegen Charleroi

Het is niet de seizoensstart waar Genk op gehoopt had. In Europa is het in vrije val en ook in de Jupiler Pro League kan de ploeg van Wouter Vrancken zijn stempel maar niet drukken. Tegen Charleroi schoot het veel te laat in actie en kon het zijn gebrek aan efficiëntie opnieuw niet verstoppen. Genk verliest zo de voeling met de kop van het klassement, Charleroi mag dan weer tevreden zijn met een punt.