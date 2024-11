Referee Department fluit Gent-coach Vrancken terug: "Wel fout van Coosemans, geen rood"

Had Anderlecht met 10 spelers moeten eindigen tegen AA Gent? Coach Wouter Vrancken vond van wel na een trekfout van doelman Colin Coosemans, maar het Referee Department is het daarmee oneens. "We gaan voor geel", klinkt het.

"Er is maar één speler die verdiende naar de kant te gaan", zei een gefrustreerde Wouter Vrancken na de 6-0-nederlaag tegen Anderlecht.

Dat KAA Gent twee spelers rood zag krijgen en Anderlecht niemand, ging er bij de Gent-coach niet in. Zeker niet na een trekfout van doelman Colin Coosemans op aanvaller Max Dean.

Heeft Vrancken het bij het rechte eind? "Ik kan zijn reactie begrijpen", zegt scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot. "Ik zou hier liever een bestraffing gezien hebben."

"Het trekken aan het shirt is duidelijk een antisportieve reactie. Sommigen vroegen om rood, maar we gaan voor geel."

"Waarom? Omdat de aanvaller ronddraait en met de rug naar doel komt te staan. Théo Leoni had ook nog in de fase betrokken kunnen geraken. Dus elementen die erop wijzen dat het geen duidelijke doelkans was."

"We moeten ons hier dus beperken tot een gele kaart. De VAR komt niet tussen omdat het geen rode kaart is. Het is geen open doelkans of een rode kaart. En het is ook niet in het doelgebied, dus het is geen penalty."