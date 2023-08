Genk-coach Wouter Vrancken: "Kan het niet geloven dat we uit de Champions League liggen"

"Zeker als je de hele match tegen 10 man speelt, dan moet je het gewoon afmaken", besefte Vrancken. "Of ik liever 11 tegen 11 gespeeld had, mét Heynen? Het heeft niet aan één man gelegen. Het was gewoon niet goed genoeg in de laatste 20 meter. We hadden het moeten afmaken."

"Ik kan het nog altijd niet geloven dat we uit de Champions League liggen. Het is nog niet doorgedrongen", was de eerste reactie van Wouter Vrancken na het verlies tegen Servette.

Kansen om dat te doen, had Genk nochtans voldoende. "Gezien onze dominantie hadden we meer moeten doen. In en rond de zestien onze verantwoordelijkheid nemen om momenten te creëren. Niet forceren, wel klaar zijn voor die momenten."

Ook achterin kon het natuurlijk beter. Met een mannetje minder haalde Servette toch 2 keer een achterstand op. "Bij die eerste tegengoal wilden we forceren door het centrum en daardoor was alles open. Dat hoefde helemaal niet. En bij de tweede goal van hen stonden we verkeerd."

"Servette is een stugge ploeg, dat wisten we. Toch hadden we hier nog altijd moeten winnen. Er was geen excuus om ons niet te kwalificeren. Het komt heel hard aan dat we uit de Champions League liggen, zeker als je kijkt naar de manier waarop. Dit had niet gehoeven. Daarom is het ook zo wrang."