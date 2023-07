Allan Peiper herkende zijn ex-poulain Tadej Pogacar niet: "Geen panache, geen grimas: er is iets"

Allan Peiper werkt niet meer bij UAE Team Emirates en is dus niet meer de mentor van Tadej Pogacar, maar hij kent de Sloveen door en door en heeft nog altijd veel contact met het goudhaantje.

"We hebben gisteren nog enkele berichtjes gestuurd, maar veeleer over alledaagse dingen", zegt de ploegleider, tegenwoordig aan de slag bij Jayco-AlUla. "Ik heb hem een paar foto's doorgestuurd van een fietsvakantie met the kids, meer niet."

In zijn analyse van de tijdrit benadrukt Peiper de "fenomenale prestatie" van Jonas Vingegaard, maar een concrete verklaring voor het verschil met zijn ex-poulain heeft hij niet.

"Hij was niet goed van bij de start en op die laatste klim zag ik geen grimas en geen panache op zijn gezicht. Tadej zag er wat ziekjes uit. Ik weet het niet. Er was iets. Dit was niet de Tadej die we kennen."

Het was vele volgers opgevallen: Pogacar had gisteren een koortsblaasje. "Ik heb dat een paar dagen geleden al gezien", zei Peiper. "Dat kan een teken zijn van een lagere weerstand."

"Ik vond hem ook kwetsbaar op de top van de Joux Plane zaterdag. Vingegaard had dat niet gezien en Tadej is er goed weggekomen, maar man tegen man op de tijdritfiets, dat liegt niet."

"Dat hij toch nog tweede werd? Dat is topwielrennen. Kijk naar Remco Evenepoel in de Giro: hij had covid, hij zag er zo slecht uit en toch won hij nog de tijdrit."

"Maar wat we gisteren zagen, dat is Tadej niet. Zo bleekjes. Het kan misschien een mindere dag zijn of misschien had hij de rustdag van maandag slecht verteerd."