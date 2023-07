Vorig jaar in tribunes met gips, nu historische finaliste: het kleine mirakel van Marketa Vondrousova

Het eerste niet-reekshoofd in een Wimbledonfinale sinds het ontstaan van het proftennis in 1968. Marketa Vondrousova schrijft nu al geschiedenis op het Londense gras. Niet enkel op papier een straffe prestatie, ook fysiek en mentaal is de titelclash met Ons Jabeur al een overwinning op zich.

Laat het gras maar groeien. Marketa Vondrousova zal de legendarische woorden van Sam Gooris nog nooit op de radio gehoord hebben, maar was het tot dit jaar helemaal eens met de boodschap. Voor de Tsjechische moest het tapijt niet tiptop in orde zijn. Ze liet de ondergrond in haar jonge carrière zo veel mogelijk links liggen. Slechts 4 (!) wedstrijden won ze op grassprieten in 10 pogingen de afgelopen 5 jaar. Dromen van meer deed ze nooit. Tot de huidige editie van Wimbledon.

Van gips tot finale

Als een jaar geleden haar de vraag werd gesteld of ze Wimbledon kon winnen, antwoordde Vondrousova veelzeggend "mission impossible". De nummer 42 van de wereld zat anno 2022 in de tribunes met een gips na een polsoperatie. "Ik leek wel een toerist, maar ik kwam kijken naar een vriendin in de kwalificaties", vertelt ze. Vandaag staat ze plots tegenover Ons Jabeur in wat wel eens de belangrijkste wedstrijd van haar carrière kan worden. "Ongelooflijk", mijmert de 24-jarige dan ook na haar halve finale tegen Jelina Svitolina.

Je weet nooit of je het oude niveau ooit nog terugvindt Marketa Vondrousova

"Vorig jaar speelde ik 6 maanden niet door mijn blessure. Dan weet je nooit of je het oude niveau ooit nog terugvindt. Ik ben dan ook dankbaar dat ik weer op het allerhoogste toneel mag acteren." "Al moet ik toegeven dat ik bloednerveus was", lacht Vondrousova nog. Die zenuwen zullen nog niet snel de aftocht blazen uit haar lichaam. Met "de trots van Tunesië" ligt een stevige kluif te wachten in de finale. De Tsjechische won dan wel haar 2 partijen tegen Jabeur dit seizoen, op de Australian Open en Indian Wells. In de afgelopen jaren hielden de vriendinnen elkaar in evenwicht. En beide vrouwen zijn op zoek naar hun derde, goede keer in de eindstrijd.