Patrick Lefevere hekelt aanhoudende geruchten over Ineos en Evenepoel: "Ik vind het niet fair"

In de Tour is het voorlopig niet veel soeps voor Soudal-Quick Step, maar in de Vuelta hoopt de blauwe brigade met Remco Evenepoel straks wél toe te slaan. Ploegbaas Patrick Lefevere koestert zijn goudhaantje, maar ondertussen zou Ineos Grenadiers wel nadrukkelijk aan Evenepoels mouw trekken. "Veilig ben je nooit, je kan alleen hopen dat iedereen zijn contract respecteert."

Nervositeit

Vandaag verscheen er in de Vlaamse kranten opnieuw een verhaal over het Britse Ineos, dat kost wat kost Remco Evenepoel wil binnenhalen. De wereldkampioen ligt nog tot 2026 onder contract bij Soudal-Quick Step, toch voelt ook ploegbaas Patrick Lefevere de temperatuur stijgen.

“Ik vind dat niet leuk”, zegt Lefevere. “Die berichten zorgen voor wat nervositeit bij mijn renners en staf. Ik heb natuurlijk geen enkel bewijs tegen die berichten, dus ik kan niets doen. Maar ik vind het niet echt fair.”

“Remco heeft nog een contract tot 2026, maar veilig ben je nooit. Je kan alleen hopen dat iedereen dat contract respecteert. Afkoopsommen zijn er bij ons niet, anders had ik nu drie appartementen in Monaco, en dat is niet het geval”, lacht hij. Is Lefevere er gerust in dat Evenepoel ook volgend seizoen nog bij The Wolfpack rijdt? “Ik denk dat wel. Remco is natuurlijk wel wat ongerust over de sterkte van onze ploeg, maar daar moeten wij voor zorgen. Na Luik zei hij dat hij onze ploeg als familie ziet en hier voor altijd wil blijven. Dan is het goed voor mij.”

Eén of twee versterkingen voor rondeploeg

Met het vertrek van sprinter Fabio Jakobsen lijkt Lefevere alsmaar meer in te zetten op een (ronde)team in functie van Evenepoel. Is die versterking, die Evenepoel wil, ook op komst?

"Transfers mogen we nog niet bekendmaken. Bijna niemand respecteert dat, maar wij proberen dat wel te doen. Ik weet uit ervaring dat als ik iets zeg over renners, dat hun waarde stijgt. Dus het zou niet slim zijn om namen te noemen."

"Als we één, misschien twee klimmers erbij halen, zou dat al veel kunnen betekenen. Niet vergeten dat we vorig jaar de Vuelta hebben uitgereden (en gewonnen, red.) met zes renners. We hebben genoeg jongens die meer dan behoorlijk bergop kunnen. Ik panikeer daar niet over."

Het vertrek van Fabio Jakobsen maakt bij Soudal-Quick Step budget vrij voor versterkingen.

Pintje drinken met schamele Tourpot

Ondertussen loopt het in de Tour de France niet echt gesmeerd voor het team van Lefevere. The Wolfpack was de voorbije jaren steevast goed voor enkele ritzeges, zelfs nog voor de ronde halfweg was, maar dit jaar komen de blauwhemden er maar weinig aan te pas.

"Onze start was niet briljant", opent Patrick Lefevere met een understatement. "Julian Alaphilippe blijft onder de verwachtingen, zelf is hij ook heel ontgoocheld. Met Fabio Jakobsen hebben we dan weer pech gehad. In de tweede sprint valt hij hard ... Helemaal verbrand, koortsachtige toestanden."

Wat het verzamelde prijzengeld betreft, prijkt de ploeg van Lefevere zelfs helemaal onderaan het lijstje, met een schamele 3600 euro. "Dat prijzengeld is maar een cijfer, maar ik kan moeilijk zeggen dat ik heel tevreden ben."

"Het zijn allemaal beroepsrenners die meer dan degelijk betaald worden. Met dat prijzengeld, waar de belasting nog af moet, kunnen we misschien een goede pint gaan drinken. Wanneer ik tevreden zal zijn? We zijn nu halfweg, er zou toch nog een ritzege mogen komen."