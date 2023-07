Noah Fadiga kampt net als vader Khalilou met hartproblemen: "Wil mijn carrière voortzetten"

"Ik ben zo een vrije speler. Het medisch advies van professor Brugada sterkt mij in mijn geloof dat ik mijn carrière kan voortzetten. Ik train intussen intensief bij Lieven Maesschalck, ben heel gemotiveerd en voel me topfit."

Noah Fadiga is de zoon van voormalig profvoetballer Khalilou Fadiga, die in zijn carrière voor onder andere Club Brugge, AA Gent en Inter uitkwam. Ook hij kreeg in zijn carrière te maken met hartproblemen, maar besliste voort te spelen met een defibrillator. Deze redde zijn leven toen hij in 2005 ineenzakte tijdens een wedstrijd voor Bolton Wanderers.