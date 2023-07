Is Vuelta belangrijker dan WK voor Evenepoel? "Zeker niet, Remco wil regenboogtrui niet graag afgeven"

Ploegleider Tom Steels vertoeft momenteel met Soudal - Quick Step in de Tour, maar blikt alvast met veel plezier vooruit naar de Vuelta.

"Het is goed nieuws dat Remco Evenepoel meedoet, hé", vertelt hij op de rustdag. "Hij heeft na zijn verplichte opgave in de Giro toch tijd genoeg om zich weer voor te bereiden op een grote ronde. Dat is niet evident, want het vergt zowel mentaal als fysiek veel tijd."

"Deze beslissing heeft niet alleen invloed op het programma van Remco, maar van de hele ploeg. We zullen nu iets meer naar klimmers moeten kijken om Remco te omringen. Dat zal wel lukken."

Aan de motivatie van Evenepoel twijfelt Steels niet. "Als hij er echt voor gaat en een doel heeft, is hij altijd erg gefocust."

"Hij kan in de Vuelta ook weer ervaring opdoen hoe je een ronde van 3 weken rijdt. Dat is toch wat anders dan een rittenkoers van 1 week of een eendagswedstrijd. Je leert je lichaam steeds beter kennen."

Betekent dit dat het WK plots op het tweede plan komt? "Zeker niet. Het WK blijft belangrijk. Dat regenboogtruitje wil hij niet graag afgeven."