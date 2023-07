Dylan Borlée scherpt persoonlijk record op 200 m aan, Jochem Vermeulen maakt indruk op 1.500 m

"Het voordeel van mijn blessure is misschien dat mijn topvorm wat later komt, en met een WK eind augustus is dat geen nadeel. Ik ben nog maar vier weken voluit aan het trainen. Vorig jaar stond ik in de halve finales op het WK en dat wil ik nu opnieuw."

"Ik heb er vertrouwen in dat ik Boedapest zal halen", aldus Doom. "Ik krijg nog mooie wedstrijden voorgeschoteld in Heusden, in Madrid en op het BK in Brugge, dus er vallen nog veel punten te sprokkelen."

Hoewel de snelheid nog niet helemaal terug is, liep hij vorige week wel al een degelijke 45"71 op de 400 meter. Op de WK-kwalificatieranking staat hij 34e, terwijl de top 36 mag deelnemen. Dylan Borlée is overigens 33e.

Het leverde Borlée de 9e plek op bij de World Athletics Bronze Label meeting in Kortrijk. De winst ging in 20"30 naar de Zuid-Afrikaan Luxolo Adams.

Jochem Vermeulen komt dicht bij WK-limiet

Jochem Vermeulen heeft na een impressionante solo de 1.500 meter gewonnen. Hij klokte een persoonlijk record van 3'34"97 en kwam zo in de buurt van de WK-limiet.

Het persoonlijk record van Vermeulen stond sinds twee jaar op 3'35"21, de WK-limiet bedraagt 3'34"20. Met zijn chrono van zaterdag komt hij nu op de zesde plaats op de Belgische ranking aller tijden.

"Ik liep vandaag om te winnen, maar had zeker niet verwacht om zo snel te lopen", zei Vermeulen. "Ik voelde al een tijd dat ik deze chrono in de benen had, maar het wilde er niet uitkomen."

"Het was frustrerend, want ik kreeg mijn kans in grote wedstrijden, maar ik was nooit top. Gelukkig heb ik nu wel eens heel hard gelopen, maar het zal sneller moeten voor het WK. Ik wil die limiet lopen, hopelijk volgende zaterdag in Heusden. Dat is mijn hoofddoel van dit deel van het seizoen. Die wedstrijd staat al maanden aangekruist en ik hoop dat het hard zal gaan."