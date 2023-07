Hoogspringster Merel Maes evenaart Belgisch record U20 en doet beter dan Thiam op die leeftijd

Merel Maes deed met 1,93m even goed als Sabrina De Leeuw in 1993 en één centimeter beter dan Nafi Thiam op die leeftijd in 2013.

Maes sprong dit seizoen al een paar keer over 1,92 meter, maar voor het Belgisch record U20 kwam ze nog één centimeter tekort. Die heeft ze in Kortrijk overbrugd. Ze deed ook nog pogingen op 1,95m, maar miste heel nipt.

Maes is nu tweede op de wereldranglijst van 2023 in de categorie U20. Veelbelovend voor het EK U20 in Jeruzalem begin augustus.

De kans is groot dat ze zich ook zal plaatsen voor het WK in Boedapest eind augustus. Voor de meeting in Kortrijk stond ze al 26e op de kwalificatieranking, en ze zal ongetwijfeld nog opschuiven, terwijl de top 36 mag deelnemen.

Op de 800 meter liep Pieter Sisk zaterdag een persoonlijk record van 1'46"07. Hij komt daarmee de Belgische top tien aller tijden binnen. Voor het WK in Boedapest is 1'44"70 nodig.