Door zijn zweet verloor hij matchen, maar nu kan niks Zizou Bergs nog stoppen: wat zorgde voor de ommekeer?

vr 18 oktober 2024 15:35

Zizou Bergs (25) zweeft hoger en langer dan ooit. De nieuwe vaandeldrager van het Belgische tennis verzorgt de show in Antwerpen, maar wil vooral ook blijven klimmen op de wereldranking. En na een verholpen zweetprobleem durft niemand te zeggen waar zijn plafond ligt.

In vier jaar is er veel veranderd, maar sommige dingen zijn hetzelfde gebleven. In 2020 zette Zizou Bergs - toen nummer 528 van de wereld - het toernooi van Antwerpen op stelten door te stunten tegen Albert Ramos en zo zijn allereerste ATP-match ooit te winnen. Ondertussen heeft onze landgenoot al heel wat prestigieuze zeges achter zijn naam en pronkt hij zowaar op plek 69, een 'career high', in de ranking. Toch worden overwinningen van Bergs - ook al zijn ze nu iets minder verrassend - nog steeds stevig gevierd in Antwerpen. Zijn spectaculaire tennis in combinatie met een grote groep van trouwe fans deden de Lotto Arena de voorbije dagen daveren.



Wat gaat dat worden als hij zich straks voor het eerst kan plaatsen voor de halve finale van een ATP-toernooi?

Showman met zoutprobleem

Sowieso zullen de druk en hoogspanning in de zaal weinig invloed hebben op het spel van Bergs. Integendeel, zelfs. De Limburger staat bekend als een showman die boven zichzelf kan uitstijgen met een enthousiast publiek achter zich. Dat weet zijn vader Koen als geen ander. "Toen Zizou klein was, vond hij teamsporten eigenlijk leuker dan tennis", herinnert hij zich. "Zizou speelde onder meer handbal. Tijdens de finale van een Vlaams Kampioenschap - Zizou moet toen zo'n 9 jaar geweest zijn - stond de stand gelijk met nog een paar seconden op de klok. De hele ploeg zakte in elkaar van de stress, maar Zizou vroeg de bal aan de keeper, liep iedereen voorbij en scoorde. Dat trekken en duwen onder druk typeert hem nu nog steeds."

Sommigen zeiden dat we het problemen moesten accepteren, maar dat zit niet in onze genen.

Alleen verhinderde een terugkerend probleem dat Bergs de voorbije jaren een volgende stap zette. In lange en intensieve matchen staken krampen steevast de kop op. Ook tijdens de Australian Open van dit jaar. "In de kwalificaties stond Zizou 4-1 en 40-0 voor toen hij plots volledig wegkrampte en verloor. Een mentaal dieptepunt. Als lucky loser haalde Zizou toch nog de hoofdtabel, maar tegen Tsitsipas kreeg hij op het einde van de eerste set alwéér last." Team-Bergs heeft genoeg van zoveel zure nederlagen door het krampeneuvel en beslist om naar de Bakala Academy in Leuven te trekken voor uitgebreide onderzoeken. Vader Koen: "Nochtans zeiden sommigen ons dat we het probleem moesten accepteren, maar dat zit niet in onze genen."

Die langverwachte oplossing heeft voor een grote klik in het hoofd van Zizou gezorgd. Koen Bergs

Gelukkig maar.

Tijdens de testen komt aan het licht dat Bergs een "zoutzweter" is en nog veel meer liters zweet dan eerst gedacht.

"Zizou nam tijdens zijn wedstrijden extra natrium om krampen tegen te gaan, maar weinig zout. Daarop hebben we een volledig drinkplan opgesteld. Sindsdien is het probleem verholpen." "Die langverwachte oplossing heeft voor een grote klik in het hoofd van Zizou gezorgd. Eindelijk weet hij dat fysiek alles in orde is. Hij moet niet meer bezig zijn met die krampen, maar kan zich volledig focussen op winnen en gas geven."

Vaandeldrager Belgische tennis

Belgische sportfans zullen het toejuichen. Want de voorbije jaren verkeerde het Belgische mannentennis toch in een niet te negeren impasse. Wanneer zou er een waardige opvolger van David Goffin, die steeds verder wegzakte, opstaan? Met Bergs, die zelf luidop van de top 10 droomt, lijkt er nu iemand in staat om de scepter definitief over te nemen. "Zizou omarmt zijn rol als vaandeldrager", weet vader Koen. "Hij wil het Belgische tennis echt naar een hoger niveau brengen en zo veel mogelijk anderen in de top 100 zien. Bij afwezigheid van Goffin nam hij tijdens de David Cup al een echte leidersrol op zich voor de nog jongere spelers. Op training heeft Zizou trouwens altijd oog voor kinderen, omdat hij vroeger zelf klein mannetje amper een 'goeiendag' kreeg van de profs."

Als hij 4 weken niet presteert, zou hij zomaar uit de top 100 kunnen vallen. Koen Bergs

Vergis je trouwens niet: ondanks zijn stevige klim op de ATP-ranking is het allerminst zo dat Bergs kan freewheelen op het circuit. Sneuvelt hij vanavond in Antwerpen? Dan wachten snel de kwalificaties in Wenen. Zekerheid van een gegarandeerd plekje op de hoofdtabel heeft Bergs vaak nog niet. "Als hij 4 weken niet presteert, zou hij zomaar uit de top 100 kunnen vallen", waarschuwt Bergs senior. "Door het huidige systeem (enkel punten van de voorbije 12 maanden tellen, red.) ben je nooit comfortabel. Het is dus vaak een kwestie om goed toernooien te plannen en te kiezen. Gelukkig heeft Zizou een goed team (zie inzet hieronder, red.) om op terug te vallen. Want het hele jaar door de wereld rondreizen én tegelijk moeten presteren, is soms zwaar."

Het vaste team van Zizou Bergs Ruben Bemelmans - coach Gert-Jan De Muynck - coach en mental coach Kurt Jansen - performance coach Thomas Deschamps - performance coach Hans Van Baarle - fysio Nicolas Dams - fysio Juan Acuna - agent Jirth Maesen (vriendin) - social media Koen Bergs (vader) - admin en finance