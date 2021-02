Merel Maes, 16 jaar en top in het hoogspringen: "Volwassen en nuchter"

"Het is nu zaak om de voetjes op de grond te houden, maar haar coach geeft aan dat Merel zeer goed weet waar ze mee bezig is. Ze klinkt heel volwassen en straalt nuchterheid uit."

De 16-jarige Maes zette haar eerste sportstapjes op het voetbalveld, een liefde die nog altijd niet uitgedoofd is. Maar sinds een viertal jaar heeft ze ook het hoogspringvuur in haar lichaam ontdekt.

Vorig jaar ging ze over 1,81 meter, een jaar later springt ze dus 10 centimeter hoger: fenomenaal.

Het gaat snel voor Merel Maes, want deelname aan het EK indoor in Polen (5-7 maart) is plots niet ondenkbaar. Op de Europese ranking van 2021 is ze 13e, waardoor ze mag hopen om opgevist te worden voor het EK.

Dirk Gerlo in De Tribune: "Ze komen nu op onontgonnen terrein terecht. Ook haar coach Benny Annecour heeft dat nog niet meegemaakt."

"Ik heb begrepen dat ze bij de federatie niet alleen Merel, maar ook Benny zullen begeleiden om hen wegwijs te maken in alles wat rond zo'n kampioenschap hangt."

"Het is nu vooral zaak om regelmaat te kweken. Vandeven en Annecour zijn ervan overtuigd dat 2 meter op termijn mogelijk is, maar ze zal niet nog eens 10 centimeter hoger gaan in één jaar. En we mogen vooral niet vergeten dat ze nog maar 16 jaar is."