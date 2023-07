"Ambitieuze" Wout van Aert: "Mijn ploeg en ik geloven er vandaag in"

Wout van Aert zette zijn weekend gisteren in met een snipperdag. "Zo aangenaam was dat niet, hoor", lachte een ontspannen Van Aert bij de start vandaag.

"Het was 35 graden en we reden nog steeds 45 km/u gemiddeld."

"Het was geen rustdag, maar het was aangenaam om me er eens niet tussen te gooien en het mentaal ontspannen aan te pakken."

Vandaag ligt de finale Van Aert als gegoten. Hij gniffelt: "Het is een mooie rit. Dit moet meer een sprint zijn voor mannen die nog iets over hebben."

"Ik denk dat ik daar toe behoor. Mijn ploeg en ik geloven erin. We zijn ambitieus."

Van Aert noemt veelvraat Jasper Philipsen "superindrukwekkend". "Of ik me in het zog van hun trein zal zetten? Opletten, hé", grapte hij. "Ze durven wel eens van hun lijn af te wijken."

"Alles begint bij mijn benen, maar hier heb ik mijn zinnen op gezet."