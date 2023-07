Fabio Jakobsen overleeft na "ontplofte benen": "Niet een van mijn leukste dagen"

Er werd gevreesd voor het vervolg van de Tour van Fabio Jakobsen toen de Nederlander, gisteren zwaar gevallen, in het begin van de etappe het peloton al moest laten rijden.

Michael Mørkøv liet zijn sprinter niet in de steek en toen het peloton even op adem kwam, kon ook Jakobsen weer aanpikken. Het grootste gevaar voor de tijdslimiet was daarna geweken.

"Ik voel me redelijk oké", vertelde Jakobsen na de finish. "Het was niet een van mijn leukste dagen, maar zulke dagen horen erbij."

"Gisteren wil je sprinten, maar val je op dat ruwe asfalt. Ik had niet top geslapen, maar goed, je moet starten."

"De start was supersnel en mijn benen ontploften, maar ik kon terugkeren. Ik vond een mooi groepje met Mark Cavendish en wat later kwamen we ook bij Caleb Ewan."

"We moesten nog flink doorrijden, maar ik hoop dat mijn wonden en kneuzingen nu goed herstellen."