Motor van De Bondt ontplofte: "Nooit meegemaakt hoe Evenepoel ons allemaal versmoorde"

Het werd een lastige dag in Izegem, omdat er hard gekoerst werd én omdat het heet was. De gemiddelde temperatuur op het fietscomputertje van Dries De Bondt gaf 32 graden aan: "Het was ongezien. Ik heb dit nog niet veel meegemaakt. Mijn motor is gewoon ontploft." "Het lampje begon in het rood te flikkeren. Ik kreeg mij in de finale niet meer afgekoeld. Ik reed zelfs geen beurt meer op kop en kon niet herstellen in de wielen." "Ik had geen water meer om mij te koelen in de laatste ronde, dat is me zuur opgebroken." "Ik wist wanneer Remco zou gaan. Op dat stuk zijwind. Het was super getelefoneerd. Maar als je zo sterk bent, maakt dat allemaal niet uit."

"Als je achter Evenepoel rijdt, pak je bijna evenveel wind"

De tweede versnelling van de wereldkampioen, op 10 km van de finish, was indrukwekkend. "Hij heeft ons gewoon allemaal versmoord", boog De Bondt deemoedig het hoofd. "Dat heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt."



"Op het BK van 2019 in Gent was ik al een hele dag met hem op schok geweest. Het was een beetje gelijkaardig van temperatuur. Toen waren we in de laatste ronde ook nog met z'n drieën. Toen dacht ik ook: "Ik hoop eigenlijk dat we gegrepen worden, want als ik ermee naar de streep moet. Daar kom ik niet meer over. Die rijdt zo rap..."



De Bondt heeft niets dan respect voor de motor van Remco Evenepoel: "Hij ging een ronde van het einde op de brug aan. Ik wist dat hij ging gaan. Ik zat op het wiel, dat was mijn taak. Ik mocht hem geen ruimte geven."



Hij leerde evenwel weer een lesje in het wiel van de wereldkampioen. "Het is alsof je zelf op kop rijdt, als je erachter zit. Hij is zo "aero". Je pakt bijna evenveel wind."



"Ik heb geprobeerd van wat te storen, maar ik zat zo op mijn limiet. Het was zo lang mogelijk volgen. Bij zijn laatste aanzet was het game over."



Onze landgenoot gaat er niet mee akkoord dat zijn team achter de feiten aanliep. "We hebben het gat toegereden op Wout en Yves. Dan zaten we terug in positie om de koers naar onze hand te zetten."



"Maar als je de factor-Remco meerekent in de finale, dan zie je wat er gebeurt... Hier zal ik toch een paar dagen van moeten herstellen."