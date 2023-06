Vandoorne is de pineut van gesjoemel van zijn team: pas 12e na start vanuit pitstraat

Bij de tweede vrije oefensessie viel het oog van de officials van de FIA op een toestel dat DS Penske in de pitstraat had geplaatst. Het bleek een scanapparaat dat gegevens verzamelde over alle wagens van de rivalen.

Uiteraard wordt dit niet toegestaan: DS Penske kreeg prompt een boete van 25.000 euro en Stoffel Vandoorne en zijn ploegmaat Jean-Éric Vergne werden in Portland naar de pitstraat gestuurd om te starten.

Vandoorne moest zo vrede nemen met de 12e plek en kon geen punten sprokkelen. De overwinning ging naar de Nieuw-Zeelander Nick Cassidy (Envision Racing).

De vanop de polepositie vertrokken Brit Jake Dennis (Avalanche Andretti) finishte als tweede. De Portugees Antonio Felix Da Costa (TAG Heuer Porsche) vervolledigde het podium.

In de tussenstand van het wereldkampioenschap is Jake Dennis de nieuwe leider met 154 punten. Nick Cassidy is tweede met een punt minder. Vandoorne, die zaterdag geen punten sprokkelde, staat op de elfde plaats met 42 punten.