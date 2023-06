Rafaël Coenen na eerste GP-zege van zoon Lucas (16): "Eigenlijk hadden we dit al eerder verwacht"

De toekomst van de Belgische motorcross ziet er rooskleurig uit. Nadat eerder deze maand Liam Everts (18) zijn eerste GP in de MX2 op zak had gestoken, deed de nog twee jaar jongere Lucas Coenen dat dit weekend fijntjes over.



"We zijn heel blij, omdat we een zege eigenlijk al eerder op het seizoen hadden verwacht", verrast vader Rafaël. "Technische problemen hebben een tijd lang roet in het eten gegooid, maar nu is de stoom van de ketel."



"In het tussenseizoen hadden we er al vertrouwen in, want Lucas zet elk jaar grote stappen vooruit."

"Ook in Duitsland was hij er al dichtbij, toen gooide pech opnieuw roet in het eten. De dagen erna hebben we toen wel wat mentaal oplapwerk gehad", geeft Coenen senior toe.