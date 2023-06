De toekomst is verzekerd: 16-jarige Lucas Coenen volgt voorbeeld Liam Everts met eerste zege MX2

Eerder deze maand was Lucas Coenen al heel dichtbij zijn eerste GP-zege.



In Duitsland won het toptalent toen de eerste reeks, terwijl hij ook in de tweede aan de leiding reed. Tot hij plots met pech af te rekenen kreeg.



De 18-jarige Liam Everts profiteerde optimaal en boekte toen zelf zijn eerste zege in de MX2.



Coenen bleef niet bij de pakken zitten en pakte in de Grote Prijs van Sumbawa nu dus toch - met overmacht - de eerste zege uit zijn prille carrière.



In de WK-stand behoudt de Italiaan Andrea Adamo (KTM), vandaag vierde, zijn leidersplaats met 439 punten. De Fransman Thibault Benistant (Yamaha), vijfde in Indonesië, is tweede met 434 punten. Geerts, die door een polsbreuk twee Grote Prijzen miste, staat op de vierde plaats met 381 punten.



Liam Everts is vijfde met evenveel punten. Lucas Coenen (315 ptn) is zevende, Sacha Coenen (92 ptn) 16e.