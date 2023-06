Roglic onthult toekomstplannen tijdens Giro-viering in Ljubljana: "Geen Tour, geen WK"

Drie weken nadat Primoz Roglic de roze trui had afgesnoept van Geraint Thomas in de Giro, werd de 33-jarige Sloveen in de bloemetjes gezet in eigen land. Zondag was hij te gast in de Ronde van Slovenië, vandaag werd hij gevierd in Ljubljana.

Met de Tourstart in Bilbao over minder dan twee weken, brandde bij iedereen de vraag op de lippen: trekt Roglic naar de Ronde van Frankrijk? "Nee, de Tour staat niet gepland", vertelde hij. "Ook de nationale kampioenschappen ga ik niet rijden."

Roglic mikt wel op een vierde eindzege in de Vuelta (26 augustus-17 september), waar hij eerder al in 2019, 2020 en 2021 triomfeerde. Vorig jaar was Remco Evenepoel er de primus.

Rijdt hij tussendoor dan het WK? "Dat past niet in mijn plannen voor de Vuelta", verkondigde de Sloveen. "Ik kan niet beginnen in Spanje zonder een goede voorbereiding, want dan kan ik niet met plezier koersen."

In de Tour trekt Jumbo-Visma de kaart van titelverdediger Jonas Vingegaard. De Deen gaat opnieuw de strijd aan met tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar.