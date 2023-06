Nele Gilis kan in squashfinale in Egypte geen vervolg breien aan stunt tegen de nummer 1

Gisteren had Nele Gilis - bijna tot haar eigen verbazing - met Nour El Sherbini de nummer 1 van de wereld uitgeschakeld in de halve finales.



In de finale wachtte haar met Nouran Gohar een minstens even lastige opdracht. De Egyptische stond al 6 keer op het podium van het WK squash (maar nooit op het hoogste schavotje) en wou in eigen land met het toernooi van El Gouna een leemte opvullen in haar palmares.



Dat lukte ook, maar het duurde even voor Gohar in haar ritme kwam. In de halve finales had ze pas na 107 minuten kunnen juichen, de op 4 na langste match bij de vrouwen ooit.



Gilis profiteerde daarvan met een vroege voorsprong. Maar van 5-4 ging het plots razendsnel met 7 punten op een rij en setwinst voor Gohar.

De tweede set kende een zelfde verloop, met een sterke Gilis in de openingsfase, die op haar beurt overbluft werd door de thuisspeelster: 11-7.



De slotset was het spannendste (11-9), maar kende dezelfde uitkomst. Voor Gohar is het al de 22e PSA-titel. Zij wordt ook opnieuw nummer 1 van de wereld.