Nele Gilis na stunt tegen nummer 1 van de wereld: "Het is een beetje surreëel"

Nele Gilis moest het in de halve finales in Egypte opnemen tegen zevenvoudige wereldkampioene Nour El Sherbini, de nummer 1 van de wereld. Gilis had tegen de Egyptische nog nooit een set kunnen winnen, maar smeerde de topfavoriet een droge 3-0-nederlaag aan.



Zo staat Gilis voor het eerst in de finale van een Platinum-event, het hoogste niveau op de PSA World Tour. Het hoeft niet gezegd dat de winst teen El Sherbini een enorme boost was voor Gilis, zelf de nummer 8 van de wereld.

"Ik was heel ontspannen en had niets te verliezen. Bovendien was zij niet op haar best. Maar niettemin moet je nog altijd je kansen grijpen wanneer die zich aandienen", vertelt Gilis.