Zorgen voor Tedesco? 6 Rode Duivels degraderen dit seizoen: "En toch komt het allemaal goed"

Door de degradatie van Leicester City afgelopen weekend is het kransje zakkende Duivels dit seizoen aangedikt tot zes stuks. Moet bondscoach Domenico Tedesco zich zorgen maken? "Zonder de goede wedstrijden van België tegen Duitsland en Zweden, hadden we nu de alarmklokken geluid."

Transfer voor Lukebakio en Lavia?

Terwijl Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku nog op koers liggen voor Europese glorie in de Champions League, verkeerden de voorbije weken ook heel wat landgenoten in woelige wateren. Voor Dodi Lukebakio - na knalprestaties tegen Zweden en Duitsland een van dé exponenten van de nieuwe wind bij de nationale ploeg - en zijn club Hertha Berlijn viel vorig weekend al het doek in de Bundesliga.

Lukebakio kende nochtans een uitstekend seizoen bij Hertha, was goed voor 11 goals en 3 assists, maar zakt dus naar tweede klasse. De aanvaller is na dit seizoen wel einde contract, de kans lijkt dus groot dat hij andere oorden opzoekt. Ook aan het verhaal van Romeo Lavia en Southampton kwam er geen happy end. Lavia kwam vorige zomer over van Manchester City en was dit seizoen zowat het enige lichtpunt bij The Saints, die laatste eindigen in de Premier League. Voor de 19-jarige Lavia lijkt een avontuur in The Championship normaal gezien niet weggelegd: de topclubs staan in de rij voor de stijlrijke middenvelder. Ex-club Man.City heeft bovendien een terugkoopclause van zo'n 40 miljoen euro.

Lukebakio schitterde voorlopig onder bondscoach Tedesco.

Belgische enclave bij Leicester

Ook Leicester City kon zijn vel niet redden in Engeland. The Foxes werden in 2016 nog landskampioen, maar zakken nu na negen seizoen weer naar tweede klasse. Een uppercut voor de vier Duivels in loondienst bij Leicester. Youri Tielemans ging dit seizoen als aanvoerder mee ten onder met Leicester. De middenvelder haalde niet zijn gebruikelijke niveau en kreeg ook wat kritiek te verwerken. "Voor Tielemans is de reputatieschade het grootst", zei Leicester-watcher Jordan Blackwell onlangs op deze website. Tielemans is wel einde contract in Leicester en lijkt toe aan een nieuwe uitdaging. Het lijkt dan ook zeker dat hij op het hoogste niveau zal blijven spelen. Clubs die genoemd worden: Manchester United, Arsenal, Liverpool, Newcastle en AS Roma. Voor de drie andere Leicester-Belgen is de onzekerheid nog wat groter. Wout Faes kwam afgelopen zomer voor 17 miljoen euro over van Reims en groeide snel uit tot titularis. Leicester liet eerder al weten hem te willen houden. Timothy Castagne is op zijn beurt gewild op de transfermarkt en lijkt niet happig op een verblijf in tweede klasse. Er zou interesse zijn uit Spanje en Italië. Dennis Praet was dit seizoen rotatiespeler bij The Foxes, ook hij zou kunnen vertrekken.

Tielemans lijkt op zijn 26ste toe aan een nieuwe uitdaging.

"Een smet op het blazoen"