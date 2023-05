Belgen van Leicester degraderen uit Premier League ondanks winnende treffer van Faes

Toch was er voor de partij nog hoop. Als Leicester zelf won en Everton thuis tegen Bournemouth punten liet liggen, bleven de mannen van Dean Smith in de Premier League.

Al moeten The Foxes vooral naar zichzelf kijken. Vandaag deed het precies wat het moest doen, maar Leicester heeft dit seizoen veel te lang gekwakkeld. Het boekte slechts 4 overwinningen sinds de WK-break. Veel te weinig.

Het sprookje van Leicester City in de Premier League is uitgedraaid op een nachtmerrie. De club van onder meer Tielemans en Castagne moet na 9 jaar terug naar de tweede klasse.

Die boodschap hadden de spelers duidelijk begrepen.

Barnes zette de thuisploeg na een half uur voetballen verdiend op voorsprong. In de tweede helft zorgden twee landgenoten voor een dubbele voorsprong. Youri Tielemans schilderde op het uur een vrije trap op de krullenbol van Wout Faes, die knap binnenknikte.



De hoop groeide in Leicester, maar op hetzelfde moment klom ook Everton op voorsprong. Hopeloos wachten op een goal van Bournemouth, was het enige dat de Belgen konden doen. De aansluitingstreffer van Fornals in Leicester zal de geschiedenisboeken enkel als voetnoot halen.



De kampioen van 2016 neemt nu dus (tijdelijk) afscheid van het hoogste toneel. Het Everton van Amadou Onana speelt volgend jaar wel nog in de Premier League. Of Onana daar ook blijft, valt nog te bezien.