Lavia en Onuachu kunnen Southampton niet redden, na 11 jaar zakt het uit de Premier League

Bobby Decordova-Reid (Fulham) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Lyanco (Southampton). tweede helft, minuut 94.

Moussa Djenepo (Southampton) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Kenny Tete (Fulham). tweede helft, minuut 90.

Moussa Djenepo (Southampton) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Harrison Reed (Fulham). tweede helft, minuut 88.

Manor Solomon (Fulham) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Moussa Djenepo (Southampton). tweede helft, minuut 88.

clock 87'

De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Neeskens Kebano (Fulham), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. tweede helft, minuut 87.