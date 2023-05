Dodi Lukebakio en Hertha Berlijn zakken na hartverscheurende gelijkmaker in slotminuut

Wat al weken in de lucht hing, werd vandaag een feit: Hertha BSC is uit de Bundesliga gezakt. De hekkensluiter speelde in de Duitse hoofdstad 1-1 gelijk tegen Bochum, maar dat was niet genoeg om zich te kunnen redden.

Slecht nieuws voor smaakmaker Dodi Lukebakio, dus.

De Rode Duivel - die de negentig minuten vol maakte - leek Hertha in de negentiende minuut na een solo nog op voorsprong te brengen, maar zijn doelpunt werd na een VAR-interventie afgekeurd.

Halverwege de tweede helft kwam de thuisploeg dan toch tot scoren. Na een corner stond Lucas Tousart op de juiste plek om met een rake kopslag de score openen.

Maar in de absolute slotfase nam de wedstrijd een dramatische wending voor Lukebakio en co. Keven Schlotterbeck fnuikte de hoop van Hertha met een kopbalgoal.



In de tussenstand van de Duitse eerste klasse blijft Hertha Berlijn zo achttiende en laatste met 25 punten, vier punten achter nummer zeventien Stuttgart.

Ook nummer vijftien Bochum vecht nog tegen de degradatie. De club staat op de laatste veilige plek met een punt voor op Schalke, dat op hetzelfde moment 2-2 gelijkspeelde tegen Eintracht Frankfurt.