Recordaantal fans voor bekerfinale vrouwen: 9.027 supporters op Sclessin

Voor de bekerfinale hoopte Standard Femina dankzij het thuisvoordeel op massale steun van de Luikse fans. Stiekem beoogden ze het toeschouwersrecord voor een match in België bij de vrouwen te verbeteren.

Het record voor een match tussen twee Belgische vrouwenteams was voor gisteren met 1.794 toeschouwers nog in handen van OH Leuven en Club YLA , die het eind december braken in het kader van de Warmste Week.

Het officiële record voor een vrouwenmatch in België werd vorig jaar door de Red Flames gevestigd. Voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen zat Den Dreef in Leuven vol: 8.832 fans.

Uiteindelijk werden gisterenavond beide records verbroken. Mede dankzij de grote opkomst van de thuisfans. In totaal werden er 9.027 fans geteld.